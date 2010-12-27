В Выборгском районе увеличилось количество спортивных объектов

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов отметил, что в районе увеличилось количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

В Выборгском районе увеличилось количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. В 2015 году доля вовлеченного населения составляла 29,5%. В 2018 году - 43,2%.

Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов отметил, что одной из причин является растущее количество спортивных объектов на территории.

Выборгский район является наглядным примером внимания властей к развитию физической культуры и спорта. Несколько лет назад был взят курс на строительство и обновление спортивных объектов. Причем, не только, в районном центре, но и городских и сельских поселениях. Кроме того, благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" уличные спортивные тренажеры устанавливаются во дворах, на детских площадках, общественных территориях. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района

Показатель по уровню вовлечения школьников и студентов в 2015 году составлял 77%, сейчас он приближается к 100 – процентному охвату.

Этому способствует работа спортивных организаций, направленная на популяризацию здорового образа жизни. Напомним, на территории Выборгского района действуют 37 общественных организации, в том числе 8 областных и 8 местных федераций по различным видам спорта

В 2018 году ими проведено 843 физкультурных и спортивных мероприятий различного уровня. 2018 год принес выборгским спортсменам 7 наград на международной арене, более 40 - на соревнованиях всероссийского уровня, около 70 - на межрегиональном уровне.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО