В Выборгском районе снижается число ДТП и нормализуется дорожная ситуация

Об этом специалисты ГИБДД рассказали в ходе встречи в стенах районной администрации.

В Выборгском районе 29 декабря состоялось итоговое заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

В работе приняли участие представители общественности, ГИБДД, предприятий, ответственных за содержание автомобильных дорог и железнодорожных переездов, комитета образования Выборгского района. Провел заседание начальник отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации МО "Выборгский район" Ленобласти Алексей Забойкин.

Представители отдела ГИБДД УМВД по Выборгскому району провели анализ мероприятий по организации безопасности дорожного движения на основе аварийности и смертности в Выборге. Было отмечено, что за 2020 год количество ДТП в Выборге снизилось. После каждого ДТП осуществляется проверка причин аварии, выдаются рекомендации балансодержателям дорог с целью устранения причин аварийности.

Основными причинами ДТП в Выборге в 2020 году стали несоблюдение бокового интервала водителями транспортных средств и переход пешеходами проезжей части в неустановленном месте.