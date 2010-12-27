Вечером 25 октября в Выборгском районе Петербурга машина "скорой помощи" сбила девятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает "Росбалт".
ДТП произошло в 18.40 у дома № 71 на проспекте Тореза. Мальчик 2008 года находился на улице без сопровождения взрослых.
Пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.
По факту происшествия проводится проверка.
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В Выборгском районе "скорая" сбила девятилетнего мальчика на пешеходном переходе
Вечером 25 октября в Выборгском районе Петербурга машина "скорой помощи" сбила девятилетнего мальчика на пешеходном переходе.
Вечером 25 октября в Выборгском районе Петербурга машина "скорой помощи" сбила девятилетнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщает "Росбалт".