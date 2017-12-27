В Ленобласти школьник не успел на автобус и уехал на чужой машине

Парень отпросился на выходные к тете в соседний поселок.

Вечером 20 января в Выборгском районе Ленинградской области в поле зрения наряда полиции попали "жигули" темно-красного цвета. Автомобиль стоял в лесу около электростанции и по всем признакам походил на угнанный, сообщает 47news.

Когда сотрудники правоохранительных органов приблизились к авто, то обнаружили, что из приборной панели торчали провода, а также был поврежден замок зажигания. Позже стало окончательно ясно, что ВАЗ-21043 находится в розыске.

Вскоре полиция вышла на след 15-летнего школьника, который проживает в интернате. Как оказалось, он отпросился на выходные к своей тете, но опоздал на последний автобус до поселка Соколинское. Тогда подросток не нашел другого выхода, как угнать машину из поселка Селезнево.

После того, как он добрался до тети, юноша бросил машину в лесу. По факту случившегося ведется проверка. Подробности уточняются.