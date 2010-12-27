В Выборгском районе рейсовый автобус застрял на железнодорожном переезде

Пассажиров немедленно эвакуировали. Никто не пострадал.

В Выборгском районе Ленобласти рейсовый автобус застрял прямо на железнодорожном переезде под шлагбаумом. Об этом сообщается на страницах паблика соцсети "ВКонтакте" "Мойгород|Выборг".

Инцидент произошел сегодня, 13 февраля, около 18:30 в поселке Селезнево. Все пассажиры были эвакуированы в срочном порядке. Известно, что никто не пострадал.

Однако общественность данная новость не потрясла. В комментариях под постом можно прочесть шутливые высказывания жителей района.

Ну что за ерунда?! Пассажиры вышли и толкнули все хором !!! Елена Малахова, подписчица паблика "Мойгород|Выборг

Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Мойгород|Выборг