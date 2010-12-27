В Выборгском районе рейсовый автобус застрял на железнодорожном переезде

В Выборгском районе Ленобласти рейсовый автобус застрял прямо на железнодорожном переезде под шлагбаумом. Об этом сообщается на страницах паблика соцсети "ВКонтакте" "Мойгород|Выборг".
Инцидент произошел сегодня, 13 февраля, около 18:30 в поселке Селезнево. Все пассажиры были эвакуированы в срочном порядке. Известно, что никто не пострадал.
Однако общественность данная новость не потрясла. В комментариях под постом можно прочесть шутливые высказывания жителей района.
Ну что за ерунда?! Пассажиры вышли и толкнули все хором !!!
Елена Малахова, подписчица паблика "Мойгород|Выборг
Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Мойгород|Выборг
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