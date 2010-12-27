В Выборгском районе растет количество волонтерских объединений

За четыре года добровольческие организации в районе увеличились в два раза и сейчас в них задействовано 570 человек.

Администрация Выборгского района уделяет большое внимание развитию молодежной политики. С докладом об этом выступил глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

Все большее количество представителей молодежи проявляют активную жизненную позицию, участвуя в общественных молодежных движениях Выборгского района. Для создания и поддержки творческих, научно-технических и инновационных проектов в конце прошлого у нас был открыт Центр молодёжного инновационного творчества.

В Выборге, а также в районе постоянно создаются новые организации добровольческого характера, в которых задействованы молодые выборжане. Организации помогают не только развитию отдельных личностей, включенных в них, но и становлению всего города, помощи его жителям, а также архитуктурно-исторической основе Выборга. Отметим, что за четыре года добровольческие организации в районе увеличились в два раза и сейчас в них задействовано 570 человек.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО