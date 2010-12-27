В Выборгском районе прошли праздничные мероприятия ко Дню знаний

Школьников, их наставников и родителей поздравили с праздником представители правительства Ленинградской области, администрации МО "Выборгский район", депутаты, руководители учебных заведений и другие.

Сегодня, 2 сентября, во всех образовательных учреждениях нашего города и района состоялись торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года.

Школьников, их наставников и родителей поздравили с праздником представители правительства Ленинградской области, администрации МО "Выборгский район", депутаты, руководители учебных заведений и другие.

Так, учащихся школы № 6 Калининского мкр. поздравил глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин.

"Начало нового учебного года - знаменательное событие для всех: педагогов, ребят и их родителей, и, конечно же, это особый день для наших первоклассников. Сегодня для вас прозвенит первый школьный звонок, для вас распахнет свои двери школа и пригласит в интересный и увлекательный мир знаний. Уверен, этот праздник вы запомните на долгие годы, - сказал Дмитрий Никулин. - Всем учащимся желаем удачи и успехов в новом учебном году, а педагогам и родителям – радоваться и гордиться вашими достижениями".

Затем, он вручил дипломы ученикам школы, написавшим лучшие сочинения "Треугольное письмо. Связь поколений".

Также Дмитрий Никулин побывал на праздничном мероприятии Выборгского филиала РАНХиГС, где принял участие в церемонии вручения студенческих билетов первокурсникам.

На площади Выборгских полков участниками торжественной линейки гимназии стали первый заместитель Председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков, глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов и другие.

Роман Марков зачитал поздравительный адрес от губернатора Александра Дрозденко.

"Мы гордимся нашими замечательными педагогами, людьми, которым мы обязаны успехами наших ребят. Правительство Ленинградской области продолжит делать все для того, чтобы труд учителя, преподавателя был достойно вознагражден, чтобы у наших педагогов были комфортные и современные условия для работы и самосовершенствования", - говорится в нем.

Директор МБОУ "Гимназия" г. Выборга Марина Петрова сказала: "Сердечно поздравляю всех ребят, учителей, родителей с праздником, который дорог каждому из нас - с Днем знаний! Стартует новый учебный год, пусть он принесет много интересных открытий, вдохновляющих успехов, новых друзей. И, я убеждена, мы вместе приложим максимум усилий для достижения высоких результатов и свершений задуманного".

Первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович и заместитель главы районной администрации Евгений Шестаков поздравили с Днем знаний учащихся гимназии №11 и школы №14.

От администрации Выборгского района и депутатского корпуса они пожелали всем учащимся - отличных оценок, педагогам – хороших учеников, а семьям – счастья и благополучия.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО