В Выборгском районе прошла спартакиада "Вольный 2019"

В рамках всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" для всех команд спартакиады зарядку провел заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых.

С 17по 18 мая в ДОЛ "Волна" (Полянское сельское поселение) состоялась спартакиада "Вольный" среди сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В состязаниях приняли участие 11 команд из городских и сельских поселений, в состав которых вошли сотрудники администраций, депутаты и руководители муниципальных/государственных учреждений, а также команды МО "Выборгский район" и комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Он отметил, что в Год здорового образа жизни особое внимание уделяется здоровью, правильному питанию, отказу от вредных привычек, спортивным мероприятиям. Участники спартакиады "Вольный" личным примером популяризируют физкультуру и спорт.

В рамках всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" для всех команд спартакиады зарядку провел заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых.

В течение двух дней участники состязались в футболе, волейболе, беге, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, многоборью ГТО, а также в конкурсе "Олимпийское приветствии" и художественной самодеятельности "Вся жизнь театр…".

По итогам состязаний в комплексном зачете среди сельских поселений призерами и победителями стали:

- 1 место – МО "Полянское сельское поселение",

- 2 место – МО "Красносельское сельское поселение",

- 3 место – МО "Первомайское сельское поселение".

В комплексном зачете среди всех команд:

- 1 место – МО "Выборгский район",

- 2 место – МО "Высоцкое городское поселение",

- 3 место – МО "Каменногорское городское поселение".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО