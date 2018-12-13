В Выборгском районе прошла спартакиада "Вольный 2019"

С 17по 18 мая в ДОЛ "Волна" (Полянское сельское поселение) состоялась спартакиада "Вольный" среди сотрудников органов местного самоуправления муниципальных образований Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
В состязаниях приняли участие 11 команд из городских и сельских поселений, в состав которых вошли сотрудники администраций, депутаты и руководители муниципальных/государственных учреждений, а также команды МО "Выборгский район" и комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Он отметил, что в Год здорового образа жизни особое внимание уделяется здоровью, правильному питанию, отказу от вредных привычек, спортивным мероприятиям. Участники спартакиады "Вольный" личным примером популяризируют физкультуру и спорт.
В рамках всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" для всех команд спартакиады зарядку провел заслуженный мастер спорта России, восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых.
В течение двух дней участники состязались в футболе, волейболе, беге, стрельбе из пневматической винтовки, дартсе, многоборью ГТО, а также в конкурсе "Олимпийское приветствии" и художественной самодеятельности "Вся жизнь театр…".
По итогам состязаний в комплексном зачете среди сельских поселений призерами и победителями стали:
- 1 место – МО "Полянское сельское поселение",
- 2 место – МО "Красносельское сельское поселение",
- 3 место – МО "Первомайское сельское поселение".
В комплексном зачете среди всех команд:
- 1 место – МО "Выборгский район",
- 2 место – МО "Высоцкое городское поселение",
- 3 место – МО "Каменногорское городское поселение".
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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