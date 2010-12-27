В Выборгском районе продолжается акция "Сообщи, где торгуют смертью"

Жители Выборгского района могут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по "телефону доверия": 8 (812) 573-79-96.

В период с 11 по 22 марта 2019 года на территории Ленинградской области главное управление МВД России г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит I этап Общероссийской акции "Сообщи, где торгуют смертью".

Главной целью мероприятия является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также оказании квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Жители Выборгского района могут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах, по "телефону доверия": 8 (812) 573-79-96.