В Выборгском районе осудили менеджера банка

Обвиняемую обязали к выплате денежной сумме в виде 15 000 рублей.

В Выборгском районе Ленобласти прошло слушание по делу банковского работника, похитившего с личного счета одного из клиентов банка сумму в размере 60000 рублей. Об этом сообщает сетевое издание "7info".

Как сообщают представители правоохранительных органов, сотрудница банка занимала должность старшего менеджера по обслуживанию управления продаж в сети ПАО Сбербанк России в операционном офисе Приморска.

Во время исполнения своих служебных обязанностей женщина закрыла вклад без согласия и заявления клиента. Преступница перевела 61 934 рублей с закрытого счета на другой. После этого она потратила деньги на свои нужды.

По результатам слушания, обвиняемую обязали к выплате денежной сумме в виде 15 000 рублей (ст. 64, ст. 15 ч. 6 УК РФ).

Источник: сетевое издание "7info"