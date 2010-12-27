В Выборгском районе нашли обезображенное тело мужчины

По словам полицейских, тело мужчины было найдено в его квартире.

В Выборгском районе Ленобласти нашли труп мужчины с окровавленным лицом. Тело обнаружили в Высоцке. Извсетно, что инцидент произошел в Высоцке, а погибший на момент приезда сотрудников правоохранительных органов пребывал в собственной квартире.Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

В городе Высоцке 5 марта в доме №5 по улице Кировская обнаружили труп 60-летнего мужчины, об этом сообщил Невским новостям источник в правоохранительных органах. Погибший находился в собственной квартире. Все лицо мужчины было разбито, обнаружены и другие телесные повреждения. Мужчину нашла сожительница и обратилась по номеру экстренной службы.

По словам полицейских, тело мужчины было найдено в его квартире. Человеком, обнаружившим труп, стала сожительница мужчины. Все тело мужчины было покрыто многочисленными травмами. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"