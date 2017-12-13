В Петербурге у инкассатора отняли почти полмиллиона рублей

В Петербурге у инкассатора похитили 480 тысяч рублей.

Петербуржцы напали на инкассатора и похитили около полумиллиона. Пострадавший - директор компании, которая занимается инкассацией платежных терминалов. Об этом сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Согласно данным агентства, происшествие случилось 14 февраля, примерно в 15.00. Двое неизвестных напали на директора организации у дома № 76 на Большом Сампсониевском проспекте. Отмечается, что до инцидента 41-летний предприниматель совершил инкассацию платежных терминалов в нескольких точек Санкт-Петербурга.

Известно, что в момент, когда бизнесмен доставал из машины пакет с деньгами, он заметил злоумышленников, которые бежали в его сторону. Мужчина догадался, что задумали преступники и мгновенно бросился от них бежать. Однако один из нападавших смог догнать его, ударил в спину и повалил на землю. Второй преступник в это время схватил пакет с деньгами. В процессе борьбы предпринимателю распылили в лицо газ из баллончика.

Уточняется, что в пакете находилась крупная сумма денег - 480 тысяч рублей. После проделанного неизвестные сели в Mazda и уехали в сторону Кантемировской улицы. В настоящее время по данному факту проводится проверка.