Летом этого года ДОЛ имени Ю. Гагарина, а также "Волна", "Зеленый остров" и "Спутник" готовы принять порядка 1400 человек.

Вчера, 4 марта, в Выборгском районе началась продажа путевок в муниципальные загородные лагеря. Летом этого года ДОЛ имени Ю. Гагарина, а также "Волна", "Зеленый остров" и "Спутник" готовы принять порядка 1400 человек.

Полная стоимость путевки на 21 календарный день для детей, зарегистрированных в Ленинградской области, составила 33350 рублей.

Путевка для детей, зарегистрированных в Ленобласти, родители (законные представители) которых работают по трудовому договору в организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, стоит 17449 рублей 50 копеек.

Размер платы для родителей детей, зарегистрированных в других регионах РФ, и иностранных граждан - 36100 рублей.

Подробную информацию о порядке оформления путевок можно получить на сайте АУ "Детские оздоровительные лагеря": http://www.dolvyborg.ru или по телефону: 8 (81378) 3-04-79.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО