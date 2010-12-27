В Выборгском районе на два фермерских хозяйства стало больше

Среди участников из девяти районов области были два фермера из Гончаровского сельского поселения Овик Баядян и Антон Васильев.

В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 47 региона прошел уже 2 этап конкурса по отбору начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на право получения грантов на развитие хозяйств.

Среди участников из девяти районов области были два фермера из Гончаровского сельского поселения Овик Баядян и Антон Васильев. Представив свои проекты по развитию молочного животноводства, они выиграли гранты в размере 3 млн. рублей.

Программы "Начинающий фермер" и "Семейные животноводческие фермы" действуют с 2012 года. За это время в Выборгском районе получили гранты на развитие своих хозяйств 18 начинающих фермеров и 2 семейные животноводческие фермы, которые в настоящее время производят мясо, молоко, овощи, птицу, мед.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО