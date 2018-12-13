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В Выборгском районе маленькая девочка проглотила магниты
Сегодня, 13:08
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KaterinaKono13

В Выборгском районе маленькая девочка проглотила магниты

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Ребенок находится в больнице. Состояние девочки медики оценивают как среднее. 

В минувшую субботу, 25 мая, примерно в пять часов вечера в Выборгском районе в клинику доставили ребенка в тяжелом состоянии. Известно, что девочка проглотила магниты. 

Врачи обнаружили в желудке пациентки инородные предметы, предположительно, магниты. При каких обстоятельствах инородные предметы могли попасть в желудок девочки, не уточняется. Пациентка была доставлена в областную больницу, где врачи извлекли инородные предметы.

Состояние девочки медики оценивают как среднее. 

Источник: сетевое издание "Online47"

Теги: выборг, выборгский район, новости выборга
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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