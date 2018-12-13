В Выборгском районе маленькая девочка проглотила магниты

Ребенок находится в больнице. Состояние девочки медики оценивают как среднее.

В минувшую субботу, 25 мая, примерно в пять часов вечера в Выборгском районе в клинику доставили ребенка в тяжелом состоянии. Известно, что девочка проглотила магниты.

Врачи обнаружили в желудке пациентки инородные предметы, предположительно, магниты. При каких обстоятельствах инородные предметы могли попасть в желудок девочки, не уточняется. Пациентка была доставлена в областную больницу, где врачи извлекли инородные предметы.

Состояние девочки медики оценивают как среднее.

Источник: сетевое издание "Online47"