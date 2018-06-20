В Выборгском районе избили автомеханика за некачественную работу

Пострадавший оказался автомехаником. По его словам, один из его клиентов напал на него, ограбив и избив.

В минувшее воскресенье, 24 марта, в правоохранительные служба города Выборга поступила заявление от 22-летнего жителя. Житель оказался автомехаником. По его словам, один из его клиентов напал на него, ограбив и избив. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

Инцидент произошел в лесном массиве в районе поселка Кирилловское. Со слов потерпевшего, преступнику не понравилось как он выполнил свою работу по замене колеса на машине. Из-за плохо закрученных гаек клиент, с применением физической силы, похитил имущество на сумму 167 тысяч рублей, оставив механику телесные повреждения.

В настоящее время по факту произошедшего проходит следственная проверка. Устанавливаются все детали случившегося.

Отобрав денежные средства, мобильный телефон и банковские карты, преступник стал требовать, чтобы потерпевший переписал на него свой автомобиль.

Источник: сетевое издание "Online47"