В Петербурге пьяный водитель чудом избежал столкновения с фургоном, но влетел в бетономешалку

Вечером 30 октября в 8-ом Верхнем переулке иномарка на скорости влетела в бетономешалку. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 30 октября в 8-ом Верхнем переулке произошло жуткое ДТП с участием иномарки и бетономешалки. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



По словам очевидцев, черный автомобиль "SsangYong" выехал со стоянки и сразу начал двигаться по встречной полосе. Там он едва не врезался в грузовик, но продолжил движение не по правилам. Машина виляла из стороны в сторону, двигаясь сразу по двум полосам, разделенным пунктирной линией. Во время очередного маневра, иномарка пыталась обогнать фургон, но на скорости влетела в бетономешалку. Удар пришелся в левый бок, машину развернуло, и задом она задела как раз тот фургон, который пыталась объехать.



В результате ДТП пострадал водитель бетономешалки - у него повреждена рука, лихач на "корейце" без сознания. Очевидцы сообщили, что ,возможно, водитель иномарки был пьян. С ним был пассажир, который, по непонятным причинам, скрылся с места ДТП.

На место прибыли врачи скорой помощи.





Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург