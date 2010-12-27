В Выборгском районе более 16 автомобилей стали жертвами плохих дорог

Более 16 машин пробили колёса в районе Красного Холма.

В среду, 20 февраля, более 16 машин пробили колёса в районе Красного Холма.

Сегодня, проехав в сторону Красного холма четыре раза в обе стороны (участок от пограничного поста до поворота на Красный Холм), насчитал более 16 машин на аварийке с пробитыми колёсами. сообщает мужчина

Как рассказал очевидец инцидента, дорога в очень ужасном состоянии. Мужчина предположил, что, вероятно, это не максимальное количество пострадавших на этом участке.

Другой же очевидец заметил на этой дороге сотрудников ГАИ, которые выписывали в этот день протокол дорожникам. По словам мужчины, сотрудники дорожной службы по-быстрому черпали воду лопатами из лужи, и одну из существующих огромных ям всё же заделали при инспекторах ГАИ.

Не только на этом участке в этот день пострадали автомобили. На дороге Соколинское-Ермилово еще один водитель пробил колесо, на нём появился пузырь в результате удара. Мужчина рассказал, что по пути он видел еще несколько таких же пострадавших.

Многие еще попадали в эту неприятную ситуацию, останавливались. Иномарки с широкими колесами проходили эту яму без видимых последствий. пояснил мужчина

Фото: Piter.TV