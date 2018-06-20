В выборгских супермаркетах появятся фермерские продукты

Данный проект действует совместно с сетью магазинов "Пятерочка".

На территории Ленобласти стартовал тестовый проект, по которому, фермеры региона получили возможность торговать своей продукцией в крупнейших сетевых супермаркетах. Известно, что данный проект действует совместно с сетью магазинов "Пятерочка".

В некоторых супермаркетах под "фермерскую лавку" выделят площадь около 6 м2. Интересы со стороны фермеров представляет Ассоциация крестьянских (фермерских), личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Главным преимуществом для фермеров региона будет значительное снижение трат на аренду торговых площадок.

Так, по итогам совместной работы в прошлом году в магазины торговой сети X5 Retail Group поставлялись 270 различных товаров от более 60 производителей Ленинградской области, половина из них — предприятия малого и среднего бизнеса. Помимо "Пятерочки", еще один проект по продвижению фермерской продукции на полки сетевого ретейла реализуется совместно с магазинами SPAR Торгового Дома "Интерторг". говорится в сообщении правительства Ленобласти

Источник: сетевое издание "metagazeta"