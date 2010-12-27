В Выборге задержали наркокурьера, проносившего товар в СИЗО

Сотрудники правоохранительных органов установили личность преступника, им оказался 22-летний молодой человек по имени Илья.

В минувшее воскресенье, третьего февраля, поздно ночью, сотрудники правоохранительных органов задержали неизвестного, пытавшегося пронести наркотики в городское СИЗО №3. Об этом сообщают в сетевом издании "Невские Новости".

При нем нашли наркотические вещества и две бутылки с алкоголем. Содействие в задержании предполагаемого преступника сотрудникам УФСИН оказали оперативники уголовного розыска Выборгского района Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность преступника, им оказался 22-летний молодой человек по имени Илья.

Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время следствие МВД намерено попросить суд арестовать мужчину.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"