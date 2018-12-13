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В Выборге введено ограничение автомобильного движения до 22 мая
Сегодня, 17:59
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KaterinaKono13

В Выборге введено ограничение автомобильного движения до 22 мая

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Из-за того, что в Выборге в настоящее время проводится Всероссийский форум молодых учителей, в городе введены ограничения в движении автотранспорта на тех участках, где проходят основные этапы форума.

Из-за того, что в Выборге в настоящее время проводится Всероссийский форум молодых учителей, в городе введены ограничения в движении автотранспорта на тех участках, где проходят основные этапы форума. Об этом информирует районная пресс-служба. 

21 мая с 20. 00 перекрыто движение автотранспорта по ул. Крепостная (от Ленинградского проспекта до ул. Титова) и по ул. Театральной.

Движение будет ограничено вплоть до двадцать второго мая, до трех часов дня.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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