В Выборге введено ограничение автомобильного движения до 22 мая

Из-за того, что в Выборге в настоящее время проводится Всероссийский форум молодых учителей, в городе введены ограничения в движении автотранспорта на тех участках, где проходят основные этапы форума.

Из-за того, что в Выборге в настоящее время проводится Всероссийский форум молодых учителей, в городе введены ограничения в движении автотранспорта на тех участках, где проходят основные этапы форума. Об этом информирует районная пресс-служба.

21 мая с 20. 00 перекрыто движение автотранспорта по ул. Крепостная (от Ленинградского проспекта до ул. Титова) и по ул. Театральной.

Движение будет ограничено вплоть до двадцать второго мая, до трех часов дня.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО