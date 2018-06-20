В Выборге встретились представители правоохранительных органов с предпринимательским сообществом

Встреча прошла в рамках фестиваля предпринимательства "Территория роста".

Сегодня в здании районной администрации состоялась рабочая встреча представителей правоохранительных органов с предпринимательским сообществом Выборгского района.

Вел мероприятие и.о. заместителя главы администрации МО "Выборгский район" Андрей Голобородько.

Участниками встречи стали сотрудники Выборгской городской прокуратуры, УМВД России, следственного отдела по г. Выборгу, специалисты районной администрации, а также бизнесмены, ведущие предпринимательскую деятельность на территории города и района.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Участники обсудили формы взаимодействия и дальнейшее сотрудничество в рамках исполнения законодательства о защите прав предпринимателей, вопросы противодействия коррупции, а также порядок проведения плановых и внеплановых проверок.

Отметим, встреча прошла в рамках фестиваля предпринимательства "Территория роста".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО