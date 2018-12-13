В Выборге впервые стартует экспериментальный проект "Пульс города"

Начался прием заявок для участия в новом экспериментальном проекте "Пульс города". Об этом сообщает пресс-служба администрации Мо "Выборгский район" ЛО.
Организаторами мероприятия выступает комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район".
Продемонстрировать свое творчество приглашаются уличные музыканты, художники, танцоры и поэты. Для выступлений участников будут подготовлены 11 площадок под открытым небом.
Желающие могут подать заявку в комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" по адресу: г. Выборг, ул. Димитрова, д. 5 или по эл. почте: agon3@mail.ru.
"Пульс города" продлится с июня по август включительно. Сроки подачи заявок:
- на июнь – до 24 мая;
- на июль – до 24 июня;
- на август – до 24 июля.
Подробнее с информацией о проекте можно ознакомиться здесь:
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Фото: @maria_solontseva_life
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