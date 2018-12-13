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В Выборге впервые стартует экспериментальный проект "Пульс города"
Сегодня, 12:43
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KaterinaKono13

В Выборге впервые стартует экспериментальный проект "Пульс города"

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"Пульс города" продлится с июня по август включительно. Продемонстрировать свое творчество приглашаются уличные музыканты, художники, танцоры и поэты.

Начался прием заявок для участия в новом экспериментальном проекте "Пульс города". Об этом сообщает пресс-служба администрации Мо "Выборгский район" ЛО. 

Организаторами мероприятия выступает комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район".

Продемонстрировать свое творчество приглашаются уличные музыканты, художники, танцоры и поэты. Для выступлений участников будут подготовлены 11 площадок под открытым небом.

Желающие могут подать заявку в комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" по адресу: г. Выборг, ул. Димитрова, д. 5 или по эл. почте: agon3@mail.ru.

"Пульс города" продлится с июня по август включительно. Сроки подачи заявок:

  1. на июнь – до 24 мая;
  2. на июль – до 24 июня;
  3. на август – до 24 июля.

Подробнее с информацией о проекте можно ознакомиться здесь:

ПОЛОЖЕНИЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: @maria_solontseva_life

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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