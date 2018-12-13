В Выборге впервые стартует экспериментальный проект "Пульс города"

"Пульс города" продлится с июня по август включительно. Продемонстрировать свое творчество приглашаются уличные музыканты, художники, танцоры и поэты.

Начался прием заявок для участия в новом экспериментальном проекте "Пульс города". Об этом сообщает пресс-служба администрации Мо "Выборгский район" ЛО.

Организаторами мероприятия выступает комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район".

Продемонстрировать свое творчество приглашаются уличные музыканты, художники, танцоры и поэты. Для выступлений участников будут подготовлены 11 площадок под открытым небом.

Желающие могут подать заявку в комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" по адресу: г. Выборг, ул. Димитрова, д. 5 или по эл. почте: agon3@mail.ru.

"Пульс города" продлится с июня по август включительно. Сроки подачи заявок:

на июнь – до 24 мая; на июль – до 24 июня; на август – до 24 июля.

Подробнее с информацией о проекте можно ознакомиться здесь: ПОЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: @maria_solontseva_life