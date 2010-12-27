В Выборге восстановят асфальтовое покрытие дорог

Поврежденное асфальтовое покрытие в Выборге будут восстанавливать. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
В ближайшее время начнутся работы в рамках муниципального контракта по содержанию дорог. Будет проведен поддерживающий ремонт методом холодного асфальтирования.
Капитальный ремонт и мероприятия по исполнению гарантийных обязательств пройдут летом.
Кроме того, администрация Выборгского района требует привести в порядок колодцы ливневой канализации и своевременно организовать работы по предупреждению затопления пешеходных участков.
В частности, сегодня, в рамках аппаратного совещания, специалистами отдела благоустройства районной администрации рекомендовано МУП "Комбинат благоустройства" организовать соответствующие мероприятия в парке Ленина.
Вскрывайте ледяные валы, делайте стоки и выводите воду в ливневую канализацию сейчас, пока только начинается таяние снега.
Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации, в обращении к руководству предприятия, исполняющего муниципальный контракт по содержанию общегородских территорий
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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