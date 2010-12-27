В Выборге восстановят асфальтовое покрытие дорог

В ближайшее время в Выборге начнутся работы в рамках муниципального контракта по содержанию дорог. Будет проведен поддерживающий ремонт методом холодного асфальтирования.

Поврежденное асфальтовое покрытие в Выборге будут восстанавливать. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В ближайшее время начнутся работы в рамках муниципального контракта по содержанию дорог. Будет проведен поддерживающий ремонт методом холодного асфальтирования.

Капитальный ремонт и мероприятия по исполнению гарантийных обязательств пройдут летом.

Кроме того, администрация Выборгского района требует привести в порядок колодцы ливневой канализации и своевременно организовать работы по предупреждению затопления пешеходных участков.

В частности, сегодня, в рамках аппаратного совещания, специалистами отдела благоустройства районной администрации рекомендовано МУП "Комбинат благоустройства" организовать соответствующие мероприятия в парке Ленина.

Вскрывайте ледяные валы, делайте стоки и выводите воду в ливневую канализацию сейчас, пока только начинается таяние снега. Дмитрий Самойленко, заместитель главы администрации, в обращении к руководству предприятия, исполняющего муниципальный контракт по содержанию общегородских территорий

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО