В Выборге выступил мастер Японского искусства ракуго

Мероприятие прошло в рамках XVI фестиваля "Японская осень в Санкт-Петербурге"

В Выборг приехал японский артист Кацура Утадзо - мастер ракуго, искусства комичных представлений. В стенах библиотеки А.Алто почетного гостя приветствовал первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович.

Горожанам эти мероприятия нравятся, поэтому мы всегда будем готовы предоставлять нашу площадку для проведения такого рода мероприятий. Я хочу вам пожелать действительно приятно провести время и прикоснуться к японской культуре. Владимир Рошкович, заместитель главы администрации Выборгского района

Ракуго - искусство устного рассказа, которому уже более 400 лет. Во время выступления рассказчик двигается, сопровождая рассказ жестами, используя только складной веер и полотенце для рук, увлекая слушателя повествованием.

Видео: Piter.tv