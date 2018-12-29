В Выборге выпало более полуметра снега

Число дней с осадками за год составляет 192.

По оценке государственного учреждения "Санкт-Петербургский центр гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями" средний уровень осадков, характерный для Выборгского района составляет порядка 33 см.

Средняя температура холодного месяца – минус 9°С. Число дней с осадками за год составляет 192. Постоянный снежный покров фиксируется в начале декабря. Лишь в наиболее снежные зимы высота снежного покрова достигает 50-60 см. Менее всего осадков выпадает в период с февраля по май.

В текущем году только за период с 9 по 11 января выпало более 50 см. снега. Уровень снежных осадков значительно превышает среднестатистические нормы. Ежедневно предприятия, расчищающие дороги, тротуары, городские площади и парки работают в круглосуточном режиме. Исполнение графиков работ предприятий, которые выполняют муниципальные контракты по уборке и содержанию объектов муниципальных дорог находится на контроле дорожного комитета администрации Выборгского района.

Ответственность за содержание и уборку дворовых территорий возложена собственниками на управляющие организации и ТСЖ, привлеченные ими для управления.

Телефоны диспетчерских служб ТСЖ и управляющих организаций, предоставленные ими в районный комитет по городскому хозяйству, также размещены на сайте администрации Выборгского района.

В тех домах, где собственниками избран способ непосредственного управления, за состояние крыш и дворов частного дома отвечает его владелец.

Единая дежурно-диспетчерская служба продолжает работать в круглосуточном режиме.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО