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В Выборге столкнулись три легковушки и микроавтобус
Вчера, 13:19
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KaterinaKono13

В Выборге столкнулись три легковушки и микроавтобус

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На Ленинградском шоссе, недалеко от 43-го дома произошло ДТП с участие трех легковых иномарок и микроавтобуса. Машины столкнулись прямо перед пешеходным переходом.

В Выборге на Ленинградском шоссе перед светофором произошло ДТП с участием трех легковушек и микроавтобуса.

Как стало известно Piter.TV, сегодня, 13 июня 2019 года в Выборге в 12:40 на Ленинградском шоссе, недалеко от 43-го дома произошло ДТП с участие трех легковых иномарок и микроавтобуса. Отметим, что машины столкнулись прямо перед пешеходным переходом.

На место аварии приехали сотрудники ДПС. Движение по левой полосе на участке, где произошла авария, затруднено. Информации о пострадавших нет.

Теги: выборг, дтп, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района, Происшествия, Лента новостей, ДТП,

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