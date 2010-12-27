В Выборге столкнулись три легковушки и микроавтобус

На Ленинградском шоссе, недалеко от 43-го дома произошло ДТП с участие трех легковых иномарок и микроавтобуса. Машины столкнулись прямо перед пешеходным переходом.

В Выборге на Ленинградском шоссе перед светофором произошло ДТП с участием трех легковушек и микроавтобуса.

Как стало известно Piter.TV, сегодня, 13 июня 2019 года в Выборге в 12:40 на Ленинградском шоссе, недалеко от 43-го дома произошло ДТП с участие трех легковых иномарок и микроавтобуса. Отметим, что машины столкнулись прямо перед пешеходным переходом.

На место аварии приехали сотрудники ДПС. Движение по левой полосе на участке, где произошла авария, затруднено. Информации о пострадавших нет.