В Выборге стартовали весенние работы

Городские службы чистят водоотводящие лотки. Работы будут проводиться в зависимости от погодных условий.

Администрация Выборгского района требует от подрядных организаций, исполняющих муниципальные контракты по содержанию дорог и пешеходных участков, своевременно провести профилактические мероприятия по водоотводу.

Городские службы чистят водоотводящие лотки. Работы будут проводиться в зависимости от погодных условий.

В частности, 22 марта МУП "Комбинат благоустройства" проводил работы в парке Ленина.

Как отмечает руководство предприятия, вспомогательные мероприятия по очистке водоотводящих лотков от наледи и мусора традиционно проходят позже, когда начинается оттепель. В текущем году, в связи с высоким уровнем снежного покрова, работы уже начались. В зоне ответственности Комбината благоустройства — все скверы и парки Выборга.

В связи с тем, что сегодня, 25 марта, начался снегопад, работы продолжатся позже и будут зависеть от погодных условий.

На дорогах аналогичные мероприятия проводит ООО "РАСЭМ". В настоящее время акцент поставлен на очистку дорог от гранитной крошки и поддержание в нормативном состоянии грунтовых дорог.

По настоянию администрации Выборгского района, ГУП "Леноблводоканал" планирует провести ревизию работоспособности ливневых приемных колодцев в Выборге.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО