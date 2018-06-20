В Выборге стартовал прием заявок от промышленников на получение льготных займов

Новая мера разработана Минпромторгом РФ и предполагает финансовую помощь для несырьевых неэнергетических отраслей промышленности, за исключением агропромышленного комплекса, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.

В Ленобласти открыт прием заявок от промышленников на новый вид государственной поддержки в виде льготных займов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Новая мера разработана Минпромторгом РФ и предполагает финансовую помощь для несырьевых неэнергетических отраслей промышленности, за исключением агропромышленного комплекса, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности.

Предприятиям предлагается получение займов в коммерческих банках по льготным процентным ставкам, сниженным от 3% до 4,5%. Для этого необходимо быть включенным в единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности. Также для участия предприятия в отборе должно соблюдаться одно из условий: наличие заключения о подтверждении производства продукции на территории РФ, либо для производителей фармацевтической продукции обязательной должна быть лицензия на производство лекарственных средств. Право на получение поддержки также имеют предприятия-экспортеры, участники промышленного кластера, или те, у кого заключены специальные инвестиционные контракты.

В Ленинградской области уже 12 предприятий выразили заинтересованность в участии в новой федеральной программе поддержки. Прием заявок осуществляется комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности с 1 апреля по 15 мая 2019 года, подробную информацию об участии можно посмотреть на сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО