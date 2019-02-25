  1. Главная
  2. Новости
  3. Выборг
Сегодня, 18:12
95
KaterinaKono13
Код вставки плеера

В Выборге состоялся традиционный мотокросс ко Дню защитника Отечества

0 0

Местом проведения мотокросса стала Интендантская гора. 

В минувшую субботу, в Выборге прошел традиционный Выборгский мотокросс. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и проходит на территории Выборгского района уже 51-ый год подряд, став настоящим традиционным городским событием.   

Местом проведения мотокросса стала Интендантская гора. 

Традиционный заезд спортсменов и любителей мототехники перевалил за полувековой рубеж. Но традиция продолжается. В этом году, как и обычно, в День Защитника отечества, мотоциклисты собрались на Интендантской горе, чтобы с оглушительным ревом моторов прокатиться в нескольких сериях заездов.

Видео: Piter.TV 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

Оставить комментарий