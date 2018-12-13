В Выборге состоялся VIII велопробег, посвященный Дню Победы

Велопробег прошел по маршруту: от магазина "Искрасофт" по ул. Куйбышева - Ленинградскому шоссе - ул. Приморской – Приморскому шоссе – ул. Данилова до мемориала "Танк".

В минувшее воскресенье в Выборге состоялся традиционный велопробег, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В нем приняли участие жители города и района, школьники, молодежь, ветераны спорта, юные велосипедисты, представители районной администрации и другие. Всего порядка 100 человек.

Велопробег прошел по маршруту: от магазина "Искрасофт" по ул. Куйбышева - Ленинградскому шоссе - ул. Приморской – Приморскому шоссе – ул. Данилова до мемориала "Танк".

По традиции, в завершение мероприятия к мемориалу "Танк" участники возложили цветы.

Организаторами велопробега являются комитет спорта, культуры, молодежной политики администрации МО "Выборгский район", Федерация велоспорта Ленинградской области, МБУ "ФСЦ "Фаворит".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО