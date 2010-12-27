В Выборге состоялось совещание совета руководителей АПК

С приветствием к собравшимся обратился первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович.

Накануне в здании совета депутатов состоялось совещание совета директоров агропромышленного комплекса Выборгского района. В нем приняли участие руководители сельхозпредприятий, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, представители инспекции гостехнадзора, ветеринарной службы и другие.

С приветствием к собравшимся обратился первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович. Информацию об итогах деятельности сельскохозяйственных предприятий за 2018 год представила руководитель районного агропромышленного комплекса Надежда Литвиненко.

Она сообщила, что на сегодняшний день в АПК Выборгского района входит 30 предприятий по производству молока, мяса крупного рогатого скота, свиней, птицы, яиц, овощей, пушнины соболя, выращиванию форели и др.

Кроме того, на территории района свою деятельность осуществляет 91 крестьянское (фермерское) хозяйство.

Среди значимых событий ушедшего года в сфере сельского хозяйства Надежда Литвиненко отметила открытие нового двора на 444 головы крупного рогатого скота на комплексе Пчёлино (ООО "Сельхозпредприятие Смена"), а также "Рощинского мясокомбината" (проектная мощность производства 150 тонн в месяц).

Всего за 2018 год объем реализации сельхозпродукции составил порядка 11 млрд. рублей, что на 5% больше по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году произведено 34290 тонн молока: продуктивность дойных коров составила 8201 кг на 1 фуражную корову. Лидером по производительности остается сельхозпредприятие "Смена". Второе место по показателям занимает СПК "Рябовский", увеличивший объем производства молока на 15,4% (8758 кг от 1 коровы).

В 2018 году выборгские птицеводческие предприятия произвели 32 990 тонн мяса птицы. Эта цифра на 1,6% больше, чем в 2017 году. Основной объем продукции производится на птицефабриках "Роскар" и "Ударник".

Также увеличилось производство яиц - 1 млрд. 235 млн. штук, что составило на 4,4% больше, чем в прошлом году.

Выборгский район является лидером по производству яйца в Ленинградской области (40% от общего количества).

Кроме того, наш район занимает 1 место в регионе в рыбохозяйственной отрасли: выращивание и улов рыбы.

За год улов рыбы в Балтийском море и внутренних водоемах составил 18937 тонн (105,7% к прошлому году), в том числе в районе Финского и Выборгского заливов - 6789 тонн.

В рыбоводных предприятиях выращено 4623 тонны рыбы (110,8% к 2017 году), реализовано 2633 тонны (107,1% к 2017 году).

Самым крупным производителем товарной рыбы является компания "Рыбстандарт", в которой открыты новые садковые линии по выращиванию радужной форели на реке Вуокса в Каменногорском городском поселении (более 70% от всего объема производства в районе).

Также в ходе совещания была представлена информация о бюджетной поддержке сельхозпредприятий в 2019 году. В предыдущем году объем финансирования сельскохозтоваропроизводителей из всех уровней бюджета составил 294 млн. рублей.

Отметим, в течение последних лет в рамках реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Выборгского района" на поддержку аграриев были выделены средства в размере 92 млн. рублей, в том числе выплачено субсидий на сумму более 63 млн. рублей.

В настоящее время планируется запуск новой муниципальной программы по развитию сельского хозяйства сроком до 2025 года.

Совещание продолжилось обсуждением вопросов проведения технического осмотра самоходных машин, эпизоотической обстановки в сельхозпредприятиях района, подготовки к весенне-полевым работам, а также планов на 2019 год.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО