В Выборге состоялось совещание местных глав по вопросам соцзащиты населения

Наталья Беленова провела консультацию по вопросам соцзащиты населения, применению законодательных норм в 2019 году и ответила на запросы, поступившие из муниципальных образований.

Руководитель филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе Наталья Беленова выступила с докладом на совещании глав администраций городских и сельских поселений.

Более полугода прошло с момента ликвидации муниципального комитета социальной защиты населения, функции переданы на региональный уровень. Тем не менее, в рамках приема населения, главы администраций муниципальных образований работают с любыми обращениями граждан, в том числе и по социальным вопросам. Чтобы они могли оказать своевременную помощь жителям удаленных от муниципального центра поселков, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов провел встречу руководителей муниципальных образований.

Наталья Беленова провела консультацию по вопросам соцзащиты населения, применению законодательных норм в 2019 году и ответила на запросы, поступившие из муниципальных образований.

В частности, по инициативе главы администрации Светогорского городского поселения Сергея Давыдова был сделан запрос Центром соцзащиты по поводу мер содействия муниципальным образованиям в создании доступной среды для инвалидов, проживающих в многоэтажных домах. По инициативе главы администрации Каменногорского городского поселения Натальи Михайловой рассматривались вопросы компенсационных выплат для пожилых граждан за капремонт и коммунальные услуги.

В рамках совещания рассматривались изменения, касающиеся активации единых социальных проездных билетов.

Напомним, ранее продление карточек производилось в установленные дни, теперь ограничения сняты. Активация производится в часы работы почтовых отделений ежедневно. Кроме того, граждане получили право самостоятельно выбрать дату, с которой начнут использовать карту. К примеру: со следующего дня после оплаты или с начала месяца.

Первичная выдача бланка социального билета, активация и оформление карт проводятся в филиале ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе.

Гражданин может обратиться в МФЦ для определения права, но первичную карточку он получает в филиале Наталья Беленова, руководитель филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе

Руководители муниципальных образований Выборгского района особенно тщательно обсуждали причины, по которым приостанавливаются выплаты компенсаций льготникам по коммунальным услугам. С этими вопросами граждане обращаются наиболее часто.

Было отмечено, что причиной является не только задолженность за услуги ЖКХ со стороны получателя (более 3 месяцев), но и утрата собственности. В частности, право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг утрачивается пожилым человеком, если он подарил квартиру, т.к. компенсационные выплаты осуществляются только собственникам, в зависимости от доли их собственности.

Кроме того, обсуждался новый порядок предоставления социальной помощи по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, а также условия предоставления единовременной денежной компенсации расходов на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала.

Источник: пресс-служба региона