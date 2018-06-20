В Выборге состоится VIII велопробег по улицам города

К участию приглашаются все желающие граждане старше 14 лет.

5 мая в нашем городе состоится велопробег, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К участию приглашаются все желающие граждане старше 14 лет.

Обязательным является наличие исправного велосипеда и велосипедного шлема.

В 09.45 запланировано торжественное открытие велопробега. В 10.00 - старт от магазина "Искрасофт" (ул. Куйбышева, д. 10). Финишируют участники возле мемориала "Танк", где пройдет традиционное возложение цветов.

Велопробег пройдет организованной колонной по маршруту: магазин "Искрасофт" - ул. Куйбышева - Ленинградское шоссе - ул. Приморская – Приморское шоссе – ул. Данилова – мемориал "Танк".

Обращаем внимание, на время проведения велопробега движение автотранспорта по улицам города будет ограничено:

- с 10.00 до 10.20 по ул. Куйбышева и Ленинградскому шоссе;

- с 10.10 до 10.45 по ул. Приморской, Данилова и Приморскому шоссе.

Организаторами мероприятия выступают комитет спорта, культуры, молодежной политики администрации МО "Выборгский район", Федерация велоспорта Ленинградской области, МБУ "ФСЦ "Фаворит".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО