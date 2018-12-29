В Выборге скончался многолетний руководитель порта Геннадий Веретенников

В минувшую пятницу, 4 января, в Выборге скончался многолетний руководитель Выборгского морского торгового порта Геннадий Веретенников. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На 85-м году жизни скоропостижно скончался Геннадий Николаевич Веретенников. Его имя хорошо известно многим жителя Выборга. Выпускник Ленинградского высшего инженерно-морского училища проживал и работал в нашем городе с 1961 года. С этого времени его трудовая деятельность была связана с Выборгским морским торговым портом, а в 1981 году Геннадий Николаевич был назначен начальником порта.

В 1988 году депутаты городского совета избрали его председателем Выборгского горисполкома и на этой должности Геннадий Николаевич отработал три года. Геннадий Николаевич Веретенников в последующие пять лет в качестве генерального директора снова успешно руководил работой Выборгского морского торгового порта.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО