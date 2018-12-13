В Выборге рецидивист украл телефон у администратора сауны

Позже выяснилось, что преступник уже дважды отбывал срок за кражу.

В субботу, 11 мая, в правоохранительные служба Выборга поступило обращение от 36-летней жительницы города. Как рассказала женщина, незнакомый ей ранее человек подошел к ресепшен сауны, расположенной на улице Димитрова, после чего забрал её смартфон и немедленно покинул помещение.

Вор был задержан недалеко от места преступления. Увидев наряд, мужчина попытался сбежать, но был пойман. Потерпевшая опознала преступника.

В настоящее время преступника уже поймали правоохранители. Как выяснили сотрудники полиции, мужчина ранее уже дважды был осужден за кражу. Сейчас в отношении него заводят новое уголовное дело.