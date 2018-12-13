В Выборге проведут обработку парковых территории от клещей

В Выборге пройдут работы по обработке парковых территории от клещей. Профилактические мероприятия состоятся в начале мая.
Отделом благоустройства администрации Выборгского района предусмотрена неоднократная обработка парков и скверов города в период клещевой активности. Муниципальный заказ обеспечивает проведение необходимых мероприятий весной и в середине лета.
График проведения работ:
6 мая:
с 6.00 - лесная территория вблизи ул. Гагарина, за домами №№ 55,59,67;
с 8.00 - Южное кладбище
8 мая:
с 5.00 - парк Ленина
с 8.00 - набережная Салакка-Лахти
12 мая:
с 6.00 - Интендантская гора
с 7.00 - зеленая зона от ул. Данилова до ул. Гагарина
14 мая:
с 6.00 - Батарейная гора
Борьба с клещами в парках и скверах, общегородских территориях позволяет обезопасить отдых на городской территории. Обработку проводит ООО "Центр профилактики и дезинфекции". Процедура дезинсекции занимает пару часов и проводится в период минимального посещения жителями территорий, в ночное и утреннее время. При осадках обработка не приносит эффекта. Поэтому график проведения работ очень сильно зависит от погоды.
отмечают специалисты отдела благоустройства администрации Выборгского района
В городских парках и скверах в черте города акарицидная обработка проводится ежегодно.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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