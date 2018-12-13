В Выборге проведут обработку парковых территории от клещей

Профилактические мероприятия состоятся в начале мая.

В Выборге пройдут работы по обработке парковых территории от клещей. Профилактические мероприятия состоятся в начале мая.

Отделом благоустройства администрации Выборгского района предусмотрена неоднократная обработка парков и скверов города в период клещевой активности. Муниципальный заказ обеспечивает проведение необходимых мероприятий весной и в середине лета.

График проведения работ:

6 мая:

с 6.00 - лесная территория вблизи ул. Гагарина, за домами №№ 55,59,67;

с 8.00 - Южное кладбище

8 мая:

с 5.00 - парк Ленина

с 8.00 - набережная Салакка-Лахти

12 мая:

с 6.00 - Интендантская гора

с 7.00 - зеленая зона от ул. Данилова до ул. Гагарина

14 мая:

с 6.00 - Батарейная гора

Борьба с клещами в парках и скверах, общегородских территориях позволяет обезопасить отдых на городской территории. Обработку проводит ООО "Центр профилактики и дезинфекции". Процедура дезинсекции занимает пару часов и проводится в период минимального посещения жителями территорий, в ночное и утреннее время. При осадках обработка не приносит эффекта. Поэтому график проведения работ очень сильно зависит от погоды. отмечают специалисты отдела благоустройства администрации Выборгского района

В городских парках и скверах в черте города акарицидная обработка проводится ежегодно.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО