В Выборге прошло совещание с главами администраций поселений района

В рамках подготовки к 75-годовщине Великой Победы помощник главы администрации по развитию городской среды Олег Лиховидов доложил о благоустройстве и о содержании воинских захоронений на территории Выборгского района.

В Выборге состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений Выборгского района. В заседании приняли участие советник губернатора Ленинградской области по Северному округу Александр Караванский, глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Вел совещание заместитель главы администрации Евгений Шестаков. В рамках подготовки к 75-годовщине Великой Победы помощник главы администрации по развитию городской среды Олег Лиховидов доложил о благоустройстве и о содержании воинских захоронений на территории Выборгского района.

Заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы" Владимир Быкачев рассказал о работе по паспортизации воинских захоронений.

С 2011 года по настоящее время ведется большая работа со списками погибших во время советско-финляндской и Великой Отечественной войн. За это время 89 воинских захоронений было паспортизировано, более 24 700 тысяч имен увековечено. Владимир Быкачев, заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы"

Также Владимир Быкачев отметил, что в течение нескольких лет на территории нашего района работают поисковые отряды из разных городов страны. Так, в этом году в "Вахте памяти" принимают участие - более 20.

Ежегодно проходят церемонии захоронения найденных поисковиками останков советских воинов, поэтому работа по проверке списков и увековечиванию имен бойцов и командиров Красной Армии продолжается. Владимир Быкачев, заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы"

Владимир Быкачев обратился к главам администраций поселений с просьбой оказать содействие в работе поисковым отрядам, помощь по паспортизации братских захоронений.

Руководитель МБУ "Городской информационный центр" Анатолий Смольянинов рассказал о созданном официальным сайте администрации МО "Выборгский район" по воинским захоронениям на территории района.

На его страницах можно подробно узнать о местах захоронений в каждом поселении района, количестве и списках погибших, определить на карте местоположение и др.

Также Анатолий Смольянинов сообщил, что к 75-летию Победы будет выпущена обновленная редакция Книги Памяти о мемориалах, обелисках и памятниках, находящихся на территории Выборгского района.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО