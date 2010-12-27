В Выборге прошло очередное заседание районной антинаркотической комиссии

В ходе заседания были рассмотрены вопросы об антинаркотической деятельности и профилактике наркомании среди молодежи и взрослого населения района.

В администрации Выборгского района состоялось очередное заседание районной антинаркотической комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы об антинаркотической деятельности и профилактике наркомании среди молодежи и взрослого населения района.

Участники совещания рассмотрели доклады силовых, инспектирующих и образовательных структур о выполнении мероприятий по антинаркотической профилактике и были ознакомлены с мероприятиями по формированию здорового образа жизни молодежи, которые были проведены и планируются на территории Выборгского района.

Рекомендовано в период школьных каникул увеличить количество антинаркотических рейдов сделать их публичными. Целью является профилактика наркопотребления, выявление и пресечение случаев употребления молодежью наркотических средств и психоактивных веществ.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО