В Выборге прошла церемония награждения меценатов и активных горожан

Также были отмечены представители предприятий, организаций и общественных объединений города, внесших весомый вклад в его развитие.

Во Дворце культуры Выборга состоялась церемония чествования граждан, которые внесли вклад в развитие Выборгского района.

Дипломом главы администрации Выборгского района награждены представители предприятий, организаций, общественных объединений, меценаты и активные граждане.

В номинации "За эффективную реализацию инклюзивных практик в дошкольном образовании" отмечен детский сад №22 г. Выборга. "За создание комфортной среды, активность и успех каждого школьника" - средняя общеобразовательная школа №14. "За всестороннюю поддержку идей здорового образа жизни - Общественное объединение "Фаворит – Выборг".

За вклад в повышение эффективности промышленного производства и продвижение принципов социально-ответственного бизнеса" - АО "Гавриловское карьероуправление". "За достижение высокой сельскохозяйственный эффективности" - сельскохозяйственный производственный кооператив "Рябовский".

"За вклад в развитие гражданского судостроения и высокий уровень социальной ответственности" - Выборгский судостроительный завод. "За вклад в развитие транспортно – логистического комплекса и динамичное развитие" - Порт Высоцкий.

"За конструктивный диалог бизнес - сообщества и власти и консолидацию усилий по решению вопросов социально – экономического развития Выборгского района" - Совет директоров предприятий и организаций производственной сферы Выборгского района.

"За вклад в развитие индустрии гостеприимства в Выборгском районе" - гостиничный комплекс "Выборг". "За качественную организацию перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам" – ИП "Газиев". "За успешное развитие" - ООО "Приморская пекарня". "За добросовестное партнерство" - "Приоритет - Мониторинг".

"За развитие социальной инициативы, деловой и творческой активности работающей молодежи" - "Молодежное объединение Выборгского судостроительного завода".

"За значительный вклад в развитие танцевального искусства и художественно- эстетическое воспитание подрастающего поколения" - Образцовый самодеятельный коллектив "Ансамбль танца "Дивертисмент".

Почетным знаком "За заслуги перед Выборгским районом" отмечены генеральный директор ПАО "Выборгский судостроительный завод" Александр Соловьев и генеральный директор АО "ЛОЭСК" Дмитрий Симонов.

В номинации "За качественное проведение Чемпионата Мира по футболу в 2018 году" Почетным знаком "За заслуги перед Выборгским районом" награжден глава администрации муниципального образования "Рощинское городское поселение" Валерий Савинов.

Подведены итоги по оценке работы администраций городских и сельских поселений. Отмечены 6 лучших муниципальных образований, которые в 2018 году достигли лучших показателей по критериям эффективности развития территорий.

Диплом 1 степени вручен Рощинскому и Полянскому поселениям. 2 степени – Высоцкому и Первомайскому поселениям. На 3 месте Приморское и Гончаровское муниципальные образования.

Глава муниципального образования Дмитрий Никулин и глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов поздравили победителей и выразили им благодарность за труд и активное участие в жизни муниципального образования "Выборгский район".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО