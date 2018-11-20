В Выборге прошел Всероссийский турнир по рукопашному бою

Турнир проходит в городе уже во второй раз.

Уже во второй раз Выборг берет на себя право города, в котором проходит Всероссийский турнир по рукопашному бою "Звезды Балтики". Соревнования являются уже традиционными. Сам турнир представляет из себя отборочный этап, открывающий дорогу на Первенство страны.

Каждый из участников в своих возрастных и весовых категориях получили путевки в Волгоград, где в этом году пройдут главные состязания для юношей и юниоров.

На соревнованиях 47 регион был представлен одной из самых больших команд. Соперниками выборжан стали весьма опытные и даже титулованные спортсмены.

Торжественное открытие соревнований состоялось 26 января в 14:00. Поприветствовать спортсменов приехал актер театра и кино Дмитрий Быковский-Ромашов, хорошо известный телезрителям по сериалу "Ментовские войны". Сами спарринги прошли уже с 10 утра: в субботу состоялись отборочные поединки, а в воскресенье – финальные бои.

Видео: Piter.TV

Источник: газета "Выборг"