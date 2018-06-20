В Выборге пройдут традиционные народные гуляния "Светлое Христово Воскресение"

Жителей и гостей Выборга ждет театрализованная программа с участием творческих коллективов этно-культурного комплекса "Вереск".

В предстоящее воскресенье, 28 апреля, на Соборной площади пройдут традиционные народные гуляния "Светлое Христово Воскресение". Начало мероприятия в 12.00.

Жителей и гостей Выборга ждет театрализованная программа с участием творческих коллективов этно-культурного комплекса "Вереск". Также в праздник Светлой Пасхи для всех желающих будут организованы игры, песни, пляски и мастер-классы по изготовлению пасхальных сувениров.

Обращаем внимание автомобилистов, 27 апреля с 18.30 до 16.00 28 апреля будет ограничено движение автотранспорта по всему периметру Соборной площади до пешеходной зоны: - ул. Крепостная (от Ленинградского пр. до ул. Театральной); - ул. Театральная (от ул. Крепостной до ул. Сторожевой Башни); - ул. Сторожевой Башни (от ул. Театральной до ул. П.Ф. Ладанова); - ул. П.Ф. Ладанова (от ул. Сторожевой башни до ул. Крепостной).

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО