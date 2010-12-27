В Выборге пройдут съемки короткометражного фильма о блокаде

Сотрудники Военного музея Карельского перешейка снимут короткометражный художественный фильм о блокаде - "Патефон".

В Выборге пройдут съемки короткометражной киноленты о блокаде "Патефон". Главными авторами идеи и членами съемочной группы станут сотрудники Военного музея Карельского перешейка, сообщает Городской информационный портал ГОРОД +.

Задумка кинокартины возникла после открытия новой блокадной экспозиции Военного музея Карельского перешейка. Журналистам Города+ директор музея, историк и писатель Баир Иринчеев поделился планами развития сюжета новой киноленты.

Картина будет основана на реальных событиях времени блокады и расскажет о судьбе одного из экспонатов – старенького советского патефона. За основу мы возьмем историю одной из семей блокадников. Ее рассказали потомки этой семьи, которые и принесли патефон к нам в музей. Этот предмет – настоящая ценность. Он был единственным, что осталось у людей во время эвакуации по "Дороге жизни".

В центре событий – молодая семья. Молодой человек со своей беременной супругой спасаются эвакуацией из Ленинграда сквозь лед через Ладожское озеро. Однако на них нападают, и их грузовик тонет. Муж и жена успевают спастись. Единственной вещью, которую они смогли забрать, становится старый патефон.

Финал обещает быть счастливым, а старый патефон станет для людей символом радости и спасения.

Сценарий фильма практически написан, в ближайшее время планируется старт съемок. Премьеру фильма стоит ожидать к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Она пройдет в блокадной комнате Военного музея Карельского перешейка в Выборге.

Источник: Городской информационный портал ГОРОД +