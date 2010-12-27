В Выборге пройдут мероприятия по профилактике социально-значимых заболеваний

В частности, в образовательных учреждениях города и района состоятся родительские собрания, индивидуальные консультации, профилактические беседы с несовершеннолетними.

C 18 по 22 марта в рамках областного Единого родительского дня "Безопасность детства" в Выборгском районе пройдут тематические мероприятия, направленные на выявление и решение проблем сохранения жизни и здоровья детей, профилактику социально-значимых заболеваний, предупреждение потребления наркотических и психоактивных веществ и др.

В частности, в образовательных учреждениях города и района состоятся родительские собрания, индивидуальные консультации, профилактические беседы с несовершеннолетними и др.

Координатором при проведении единого родительского дня в Выборгском районе является комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при районной администрации.

С вопросами можно обратиться по телефону: 8 (81378) 2-48-40 или эл.почте: kdn-vbg@lenta.ru.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО