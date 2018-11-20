В Выборге пройдут мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

В администрации Выборгского района состоялось первое в 2019 году заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

В администрации Выборгского района состоялось первое в 2019 году заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Главным вопросом повестки дня стало обсуждение итогов 2018 года и новых планов по снижению количества ДТП в Выборге.

Участниками совещания стали представители ГИБДД, а также руководители профильных комитетов администрации Выборгского района.

Что было сделано за 2018 год?

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения оборудовано дополнительными дорожными знаками 37 пешеходных переходов. Всего за год в Выборге установлено 74 новых знаков.

Построены искусственные дорожные неровности на ул. Горная, ул. Пушкина, ул. Рубежная, Морской набережной, ул. Макарова (вблизи образовательных учреждений и вблизи дворов, где установлены знаки "Жилая зона").

Транспортные светофоры Т.7 на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи детских учреждений установлены на ул. Макарова, ул. Круговая, ул. Приморская, на перекрестке ул. Ульяновская-Ленинградское шоссе.

На протяжении нескольких лет, в том числе и в прошлом году, проводятся мероприятия по отделению тротуаров от проезжей части. Установлены и отремонтированы ограждения на ул. Приморской и у пешеходного перехода вблизи детской поликлиники по Ленинградскому шоссе.

Отремонтировано около 40 км дорог, это около трети от всего объема дорожной сети в Выборге. Общая протяженность дорог Выборга составляет 109 км.

24 дороги были отремонтированы в рамках капитального ремонта, в рамках ямочного – 32.

Гарантийные обязательства выполнили СК "Мивар", ООО "Ремдорстрой", "Вега-2000". Восстановлены участки 12 дорог.

Построен тротуар на Сайменском шоссе, отремонтирован тротуар на ул. 1-я Южная, проведен ремонт бордюрного камня по тротуару на ул. Горная, на перекрестке ул. Рубежная, ул. Круговая.

Дорожная разметка нанесена с использованием износостойких материалов.

В рамках исполнения муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог Выборгского района" в 2018 году был проведен ремонт автомобильной дороги "Подъезд к п. Тарасово", завершено строительство дороги "Подъезд к пос. Сопки". На 90% выполнена реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. Клеверное".

Мероприятия по совершенствованию уровня безопасности дорожного движения в Выборге продолжатся. В этом году администрация планирует акцентировать внимание на жилые зоны, потому что поступает много жалоб по поводу шума мотоциклов в ночное время. Планируются мероприятия по принудительному снижению скоростного режима на территории жилой зоны, а также пешеходных переходах.

Государственной инспекции безопасности дорожного движения были даны характеристики текущей ситуации по уровню аварийности на территории Выборге. Отмечено, что основной причиной ДТП по-прежнему остается превышение скоростного режима и нарушение правил дорожного движения водителями и пешеходами.

ГИБДД подготовит на базе анализа причин аварийности предложения по повышению уровня безопасности на дорогах.

Отметим, что на протяжении ряда лет формирование планов по сокращению аварийности осуществляется на базе рекомендаций ГИБДД, представители которой являются постоянными участниками Комиссии по безопасности дорожного движения.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО