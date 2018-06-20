В Выборге пройдет заседание Общественно-координационного совета по ЖКХ

На повестке дня: планирование работы общественного совета на 2019 год.

В Выборге состоится заседание Общественно-координационного совета по ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

На повестке дня: планирование работы общественного совета на 2019 год.

К участию в заседании приглашаются представители "Газпром газораспределение Ленинградской области" по поводу отключения газа в квартирах, собственники которых не заключили договор на обслуживание газового оборудования, а также представители и энергоснабжающих предприятий по поводу уведомления жителей о случаях отключения электроэнергии и сроках устранения аварийных ситуаций.

Заседание Общественно-координационного совета пройдет в Выборге, 10.00 до 11.00 ч., по адресу: ул. Советская, 12, 2 этаж, 30 кабинет.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО