В Выборге пройдёт первый фестиваль видеоигр

В турнире может принять участие не только школьники, но и их родители.

Торгово-развлекательный Cubus проведёт 2 марта турнир по видеоиграм в Выборге среди молодёжи возрастной категории от 10 до 16 лет. По словам организатора мероприятий сетевика, в городе это первые подобные соревнования. В турнире может принять участие не только школьники, но и их родители.

По правилам турнира участники могут соревноваться во всех представленных играх. Победители получат призы в виде брендовой продукции компании Cubus и сертификатов. рассказала Наталья Форысь, организатор мероприятий сети торговых центров Cubus

По словам Натальи, на турнире будут представлены видеоигры различных направлений. Так в течение трёх часов, с 13:00 до 16:00, игроки смогут поучаствовать в чемпионате по смешанным единоборствам UFC, побыть супергероями в Injustice: Gods Among Us, а также посоревноваться в Mortal Kombat.