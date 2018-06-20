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Во Всеволожске пройдет V аукцион племенных животных
Сегодня, 13:10
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KaterinaKono13

Во Всеволожске пройдет V аукцион племенных животных

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В рамках мероприятия будут представлены нетели 3-7 месячной стельности из племенных заводов и племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота голштинской, черно-пестрой и айрширской пород, а также племенные бычки голштинской и айрширской пород в возрасте 6-10 месяцев.

Сегодня, 23 мая, на базе конно-спортивного клуба "Дерби" (Всеволожский район) состоится V аукцион племенных животных Ленинградской области. 

В рамках мероприятия будут представлены нетели 3-7 месячной стельности из племенных заводов и племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота голштинской, черно-пестрой и айрширской пород, а также племенные бычки голштинской и айрширской пород в возрасте 6-10 месяцев.

Приглашены представители министерства сельского хозяйства Российской Федерации и  регионов Северо-Западного федерального округа, руководители и специалисты органов управления АПК, предприятий по племенной работе, сельскохозяйственных организаций и КФХ.

С более подробной информацией об аукционе можно ознакомиться на сайте: http://oaonevskoe.com/http://oaonevskoe.com/index/v_aukcion/0-156.

Контакты: 8(812)466-84-12, +7-921-597-6995, vospr_nevskoe@inbox.ru (Евгения Сергеевна).

Организатором аукциона является ОАО "Невское" по племенной работе.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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