Во Всеволожске пройдет V аукцион племенных животных

В рамках мероприятия будут представлены нетели 3-7 месячной стельности из племенных заводов и племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота голштинской, черно-пестрой и айрширской пород, а также племенные бычки голштинской и айрширской пород в возрасте 6-10 месяцев.

Сегодня, 23 мая, на базе конно-спортивного клуба "Дерби" (Всеволожский район) состоится V аукцион племенных животных Ленинградской области. В рамках мероприятия будут представлены нетели 3-7 месячной стельности из племенных заводов и племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота голштинской, черно-пестрой и айрширской пород, а также племенные бычки голштинской и айрширской пород в возрасте 6-10 месяцев. Приглашены представители министерства сельского хозяйства Российской Федерации и регионов Северо-Западного федерального округа, руководители и специалисты органов управления АПК, предприятий по племенной работе, сельскохозяйственных организаций и КФХ. С более подробной информацией об аукционе можно ознакомиться на сайте: http://oaonevskoe.com/, http://oaonevskoe.com/index/v_aukcion/0-156. Контакты: 8(812)466-84-12, +7-921-597-6995, vospr_nevskoe@inbox.ru (Евгения Сергеевна). Организатором аукциона является ОАО "Невское" по племенной работе. Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО