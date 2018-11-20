В Выборге появится особая портовая зона

В планах воплотить идеи по созданию портовой зоны не позднее 2021 года.

На территории 47 региона в 2020 году возможно создадут особую экономическую портовую зону. Этим поделился со СМИ зампред. комитета экономического развития региона Антон Финогенов, сообщает сетевое издание "РБК".

По данным источника в правительстве Ленобласти, новая портовая ОЭЗ может быть создана в Выборгском районе, где планируется построить крупный перевалочный комплекс за 90 млрд руб. Объект предполагается разместить в северо-восточной части Финского залива, в 1,5 км от морского торгового порта Приморск и в 6 км от железнодорожной станции Ермилово.

В общей сложности, терминал организуют из 5 пунктов, предназначенных для перегрузки различных грузов, зерна и минеральных удобрений. В планах воплотить идеи по созданию портовой зоны не позднее 2021 года.

Соглашение о реализации проекта будет подписано на Российском инвестиционном форуму в Сочи 2019 (14-15 февраля). Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства Ленобласти

Источник: сетевое издание "РБК"

Фото: Александр Чиженок/Интерпресс