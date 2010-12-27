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В Выборге изменятся остановки городских автобусов
Вчера, 23:24
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KaterinaKono13

В Выборге изменятся остановки городских автобусов

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С 25 февраля остановки автобусов городских маршрутов № 1/6, №2, №12, №13 и № 7, №8, № 9 будут останавливаться на ул. Железнодорожной.

С 25 февраля остановки автобусов городских маршрутов № 1/6, №2, №12, №13 и № 7, №8, № 9 будут останавливаться на ул. Железнодорожной.

Автобусы маршрутов № 7, №8, № 9 будут останавливаться вблизи гостиницы "Викинг".

Автобусы маршрутов № 1/6, №2, №12, №13 будут останавливаться напротив железнодорожного вокзала.

Места дислокации остановок для пассажирского транспорта переносят на период проведения ремонтно-восстановительных работ на объекте культурного наследия регионального значения по адресу: Ленинградский проспект, д. 31.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области,

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