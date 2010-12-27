В Выборге изменятся остановки городских автобусов

С 25 февраля остановки автобусов городских маршрутов № 1/6, №2, №12, №13 и № 7, №8, № 9 будут останавливаться на ул. Железнодорожной.

С 25 февраля остановки автобусов городских маршрутов № 1/6, №2, №12, №13 и № 7, №8, № 9 будут останавливаться на ул. Железнодорожной. Автобусы маршрутов № 7, №8, № 9 будут останавливаться вблизи гостиницы "Викинг". Автобусы маршрутов № 1/6, №2, №12, №13 будут останавливаться напротив железнодорожного вокзала. Места дислокации остановок для пассажирского транспорта переносят на период проведения ремонтно-восстановительных работ на объекте культурного наследия регионального значения по адресу: Ленинградский проспект, д. 31. Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО